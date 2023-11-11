سمير فرج: مصر ترفض أن يكون قطاع غزة تحت إدارتها

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي على تطورات ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" غضب شعبي عالمي مما يحدث في قطاع غزة ".

وأضاف سمير فرج:" أتوقع ألا يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لفترة طويلة ومن المتوقع أن ينتهي في ديسمبر المقبل".

وتابع سمير فرج:" مصر ترفض أن يكون قطاع غزة تحت الإدارة المصرية كأحد سيناريوهات ما بعد انتهاء الحرب في غزة ".

واكمل سمير فرج:" لن يكون هناك فائز في الحرب الجارية في غزة وسنعود للمربع صفر مجددا"ز