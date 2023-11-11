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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: مصر ترفض أن يكون قطاع غزة تحت إدارتها

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي على تطورات ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  غضب شعبي عالمي مما يحدث في قطاع غزة ".

 

 وأضاف سمير فرج:" أتوقع ألا يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لفترة طويلة ومن المتوقع أن ينتهي في ديسمبر المقبل".

 

 وتابع سمير فرج:" مصر ترفض أن يكون قطاع غزة تحت الإدارة المصرية  كأحد سيناريوهات ما بعد انتهاء الحرب في غزة ".

 

 واكمل سمير فرج:"    لن يكون هناك فائز في الحرب الجارية في غزة وسنعود للمربع صفر مجددا"ز 

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