الأولمبية تعتمد مشاركة فريق هوكي الشرقية في بطولة أفريقيا للسيدات

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة فريق هوكي الشرقية للسيدات في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقرر إقامتها بمدينة بلاتنير بدولة مالاوي.



وتقام بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري خلال الفترة من 16 حتى 27 نوفمبر الجاري.



وتغادر بعثة فريق السيدات للهوكي بنادي الشرقية ببعثة تضم 25 فرد بينهم 16 لاعبه و6 جهاز فني وطبي وإداري ورئيس بعثة وحكم وقاضي.



ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة نادي الشرقية ومجلس إدارة اتحاد الهوكي بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.