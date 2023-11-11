مقتل ثلاثة سائحين بنجلاديشيين في حريق بمركب بكشمير الهندية

قال مسؤول بالشرطة إن ثلاثة سائحين بنجلاديشيين لقوا حتفهم في منطقة كشمير الهندية عندما اشتعلت النيران في بعض المراكب العائمة المتمركزة في بحيرة دال الخلابة يوم السبت.

وذكرت الشرطة إن حريقا اندلع في أحد العوامات في الساعات الأولى من الصباح وسرعان ما امتد إلى القوارب الأخرى الراسية في مكان قريب.

واضاف مسؤول الشرطة إن 'ثلاثة سائحين بنغلادشيين قتلوا في أحد المراكب الخمسة التي دمرت بسبب الحريق'، مضيفا أن سبعة آخرين أصيبوا.

وتابع المسؤول أن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن سبب الحريق هو خلل في الأسلاك الكهربائية.

وتظهر الأرقام الحكومية أن منطقة جامو وكشمير استقبلت أكثر من 16.2 مليون سائح في عام 2022، وهو رقم قياسي منذ انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947. وتشتهر المنطقة بجبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج والأنهار سريعة التدفق والمروج والمراكب الخشبية حولها الجميلة.

ويعد عدد السياح القياسي بمثابة نعمة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي سحبت الحقوق الخاصة لجامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة في عام 2019 لدمجها مع بقية البلاد.

وتقاتل الهند ذات الأغلبية الهندوسية تمردا انفصاليا إسلاميا مستمرا منذ عقود في كشمير، التي تطالب باكستان المجاورة بالسيادة عليها أيضا.