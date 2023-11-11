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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادات الحرية المصري يثمنون كلمة السيسي بالقمة العربيىة: وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

صدى البلد

ثمن  قيادات حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، خاصة تحذير الرئيس من مغبة السياسات الأحادية والتخاذل الدولي عن وقف الحرب في غزة، وتوسيع رقعة الصراع في المواجهات العسكرية بالمنطقة.

 

كما شدد النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام على ضرورة تنفيذ المطالب الواضحة التي أعرب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، فوقف إطلاق النار دون قيد او شرط هو امر بات حتمي في ظل الاعتداءات الغاشمة على المدنيين، ويجب أن يقوم المجتمع الدولي بدوره لحماية هؤلاء الأبرياء وعودتهم للعيش بأمان مرة أخرى.

 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد بالحزب ، إن طموحات التهجير القسري لدى إسرائيل هي احلام في خيالها ويجب عليها ان تتخلى عنها وتجلس على طاولة الحوار من أجل الحل السلمي وحل الدولتين، ولكن فكرة النزوح لن تحل الازمة واجعل الأمور تصاعد داخل المنطقة.

 

وأكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، على ضرورة العمل على إدخال المساعدات الانسانية، بشكل مستمر ودائم، خاصة وأن الأوضاع تتفاقم والأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم، والمجتمع الدولي بأكمله يتحمل المسئولية تجاه هذا الأمر، مشيرا إلى أن مطالبة الرئيس بالتحقيق الدولي فيما قامت به إسرائيل من انتهاكات هو امر بالغ الاهمية ينتظره الجميع من أجل انصاف البرئ وعودة الحق إلى أصحابه.

 

وقالت النائبة جيهان بيومي، أن الرئيس اليوم وضع الجميع امام مسئولياتهم بداية من المجتمع الدولي إلى الداعمين الغربيين الذين يصمتون على انتهاكات إسرائيل بغزة وقتل الأبرياء، مشددة إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى السلام كما تستعرض فلا يوجد ساعي للسلام يقوم بقتل الأطفال والشيوخ والنساء وينزع الأمان منهم.

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