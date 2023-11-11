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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة طفلين مبتسرين في مستشفى الشفاء بغزة

صدى البلد

قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل يوم السبت إن طفلين مولودين قبل أوانهما توفيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الشفاء.

 

ووفقا لما نشرته الجارديان، نتيجة لانعدام الكهرباء، يمكننا الإبلاغ عن توقف وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عن العمل. 

 

وقالت المجموعة نقلا عن أطباء في مستشفى الشفاء، نقلا عن وكالة فرانس برس، إن طفلين توفيا، وهناك خطر حقيقي على حياة 37 طفلا آخرين في مستشفى الشفاء.

 

وتابعت المجموعة: المستشفى محاصر، ولا يوجد خيار لإحضار الجثث والجرحى المتناثرين في الخارج. لا توجد حركة داخل المستشفى أو خارجه، وأضافت: الصورة التي نراها الآن في مستشفى الشفاء لم تعد كارثة إنسانية - بل هي حكم إعدام جماعي.  

وتواجه غزة حاليا نقصا في الوقود حيث لم يدخل أي وقود إلى القطاع منذ أكثر من خمسة أسابيع وسط الحصار الإسرائيلي المميت. نتيجة لذلك، اضطرت العديد من المستشفيات والعيادات التي تعتمد على المولدات إلى إغلاق أبوابها، مما ترك آلاف المرضى في ظروف طبية محفوفة بالمخاطر.

وأفادت وكالة فرانس برس أنه سُمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات طوال يوم السبت من الكاميرا الحية التي تقع على بعد بضع مئات من الأمتار من مستشفى الشفاء.

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان طفلين مولودين انقطاع التيار الكهربائى مستشفى الشفاء

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