أستاذ علوم سياسية: «الهيئة الوطنية» وفرت كل التسهيلات للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لا بد أن تكون متزايدة، سواء للمصريين في الخارج أو الداخل.

وأضاف سلامة، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن ذلك مدعوم بتسهيلات وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر انتشار اللجان، ووسائل التواصل والتعبير عن الرأي والإرادة.

وأوضح أننا "نريد التركيز على مشاركة فئات بعينها مثل الشباب؛ لأنهم قادة المستقبل، وتعويدهم من اليوم على أن يكون لهم رأي وإرادة وقدرة على التعبير، وكيف يمارسون الحق؛ لأن المشاركة حق وواجب في الوقت نفسه".

وأشار إلى أن المرأة تلعب دورًا مزدوجًا في هذا الأمر، الأول، دورها هي كمواطنة، والثانية التأثير في أسرتها، مثل الزوج والأبناء.