أستاذ قانون دستوري: لا يصح انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي مرشح رئاسي

أكد عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أنه تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية.

وقال عبد الله المغازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 20 مليون جنيه هي قيمة الدعايا الانتخابية في المرحلة الأولى وحد أقصى 5 مليون جنيه في حالة جولة الإعادة ".

وأضاف عبد الله المغازي:" لا يصح انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي مرشح رئاسي خلال الدعايا الانتخابية".

وتابع عبد الله المغازي:" لا يجوز وضع الدعايا الانتخابية على حوائط المباني في الشوارع ".

واكمل عبد الله المغازي:" لا يجوز أن يقوم أحد الشخصيات الحكومية بتأييد مرشح رئاسي على حساب مرشح آخر من أجل توفير النزاهة والحيادية"، مضيفا:" من يوم 9 نوفمبر وحتى الانتخابات الرئاسية هناك شهر كامل للدعايا الانتخابية ".

