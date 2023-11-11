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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون دستوري: لا يصح انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي مرشح رئاسي

الانتخابات
الانتخابات

أكد عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أنه تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية.

 

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وقال عبد الله المغازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  20 مليون جنيه هي قيمة الدعايا الانتخابية في المرحلة الأولى وحد أقصى 5 مليون جنيه في حالة جولة الإعادة ".

 

وأضاف عبد الله المغازي:" لا يصح انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي مرشح رئاسي  خلال الدعايا الانتخابية".

 

وتابع عبد الله المغازي:" لا يجوز وضع الدعايا الانتخابية على حوائط المباني في الشوارع ".

 

واكمل عبد الله المغازي:"  لا يجوز أن يقوم أحد الشخصيات الحكومية بتأييد مرشح رئاسي على حساب مرشح آخر من أجل توفير النزاهة والحيادية"، مضيفا:" من يوم 9 نوفمبر وحتى الانتخابات الرئاسية هناك شهر كامل للدعايا الانتخابية ".
 

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