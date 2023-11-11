محمود مسلم: يوجد توافق عربي وإقليمي لأول مرة بشأن القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود ،مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن هناك توافقاً عربياً وإقليمياً بشأن القضية الفلسطينية وهذا لم يكن يحدث من قبل، فكان هناك صراعات ما بين الدول العربية والإقليمية بشأن غزة، ولكن حاليا يوجد توافق كبير بين الدول حول ما يحدث في غزة ووقف إطلاق النار.

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة» الإخبارية»، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي على هامش القمة العربية الإسلامية يأتي لما للسعودية من دور كبير سواء في القمة أو الأزمة الفلسطينية بالتنسيق مع غزة، كما أن لقاءه مع الرئيس التركي يأتي نظرا لتداخل تركيا إلى حد بعيد في الأزمة.

وأشار إلى أن لقاءات الرئيس السيسي تدل على التحرك بكل الأوجه الدبلوماسية والسياسية والضغط لوقف إطلاق النار والوصول لهدنة ثم بعد ذلك التفكير لحل الدولتين.