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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مفاجئ .. ترامب ينتقد إسرائيل بشدة بسبب قطاع غزة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقادات شديدة لإسرائيل، وأعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة تلفزيون Univision، إن "ما يحدث في غزة أمر فظيع بكل بساطة"، وذلك على خلفية هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في غزة.

وبحسب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، "لم تعد هناك كراهية في العالم أكثر من تلك الموجودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

 وأضاف: "في بعض الأحيان عليك أن تترك الأمور تتكشف وترى كيف ستنتهي".

وأشار ترامب أيضا إلى تورط إيران من وراء الكواليس، متهما إيها بانها تقود الحرب، قائلا: فقط الحمقى سيقولون إن هذا غير صحيح. إنها ذكية للغاية، وماكرة للغاية، إن إيران تقود الحرب ويجب أن تنتهي".

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