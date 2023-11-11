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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة المستقبل: كلمة السيسي جاءت قوية ومعبرة عن تأزم الموقف في غزة

حزب حماة المستقبل
حزب حماة المستقبل

أشاد حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، المنعقدة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس علي عبده، إن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة، جاءت قوية وصادقة ومعبرة عن تأزم الموقف على الأراضي الفلسطينية في ظل حالة التعنت الإسرائيلي الواضحة ومد أثر الحرب والمجازر الوحشية التي يرتكبها يوميا بحق الأشقاء في قطاع غزة، ولاسيما في ظل حالة الصمت الدولي المريبة من دول تتشدق بحقوق الإنسان ومنظمات دولية تكيل بمكيالين في إطار ازدواجية المعايير العجيبة التي لاحظناها.

وأكد رئيس حزب حماة المستقبل، أن الرئيس حذر مرارا من أن استمرار هذه الأحداث سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة وانفلات الأوضاع للدرجة التي لا يمكن السيطرة عليها وهو ما أكده اليوم، لافتا إلى أن القمة العربية الإسلامية تأتي مكملة لقمة السلام بالقاهرة والتي حضرها العديد من قادة العالم، ولابد من البناء على مخرجاتها والتعامل على هذا الأساس.

وأشار المهندس علي عبده، إلى أن الدولة المصرية وقفت موقفا حازما وقويا تجاه ممارسات المحتل الإسرائيلي الغاصب، الذي يمارس أبشع الجرائم اللا إنسانية في ضوء سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها دون تفرقة بين طفل أو شيخ أو امرأة أو مقاتل، حتى المرضى لم يسلموا من آلة القتل الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم بالقول: إنه على قادة العالم العربي والإسلامي أن يدركوا أن مساندة الموقف المصري تجاه تلك الأحداث واتخاذ موقف حازم بما تمتلكه تلك الدول من أوراق ضغط للوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والممتد منذ أكثر من شهر، بات واجبا وضروريا وحتميا حتى لا تتسع دائرة الحدث للدرجة التي لا يمكن وقتها لملمة الموقف، مثنيا على مواقف القيادة السياسية المشهودة والتاريخية ووقفته الحازمة تجاه الضغوط الدولية التي يتعرض لها، لكن مصر تثبت وفي كل مرة أنها القائدة والرائدة والتي تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة.

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