عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الغد: كلمة الرئيس تضمنت رؤية واضحة للخروج من الأزمة في غزة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض، مشيرا إلى أنها تضمنت أيضًا رؤية واضحة للخروج من هذه الأزمة تبدأ من وقف فوري لإطلاق النار ومستدام، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بالأبعاد الإنسانية المتمثلة في دخول المساعدات بشكل مستدام ومستمر، مشيرًا إلى أن الأهم الآن هو ذروة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بأن يكون هناك دولة فلسطينية.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس سلطت الضوء على إزدواجية المجتمع الدولي واختلال المنطق السليم في التعامل مع القضايا الإنسانية، مؤكدا أن هذه الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت امتحان كاشف لحقيقة القيم التي يتبناها العالم، مشيرًا إلى أن الأهم الآن هو ذروة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بأن يكون هناك دولة فلسطينية.

وأضاف "إسماعيل" أن الرئيس شدد خلال كلمته على إدانة استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، الانتهاكات الصارخة المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولى الإنساني، سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى، مؤكدا أنها جرائم غير مقبولة بأي حال، وينبغي وقفها فورا، منوها عن حرص الرئيس على توجيه تحذير للعالم من توسع رقعة الحرب في حال انزلاق أطراف إقليمية ودولية أخرى، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا .

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن عدم توسيع رقعة الصراع هي الرؤية المصرية منذ الأيام الأولى للأزمة، وظهرت في لقاء الرئيس السيسي مع عدد من القادة والزعماء في العالم، لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الاقليمية في فلسطين إلى حرب عالمية، وهذا حرص مصري منذ اليوم الأول في تبني الخطابات السياسية بهذا التعبير، وهو تعبير مصري خالص.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية الرياض المساعدات تهجير قسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن تخفيض الإنفاق على الدعاية الانتخابية في حملة السيسي: قرار حكيم

تيار الاستقلال الفلسطيني: عدد الشهداء بلغ 25 ألفا.. فيديو

فرصة.. سيات أرونا بخصم 70% وبدون جمارك

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الرياض

قناة عبرية: معظم الأسرى لدى حماس محتجزون في جنوب غزة وليس شمالها

غياب نجمه.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام فالنسيا في قمة الدوري الإسباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ