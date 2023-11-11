رئيس جمعية مجاهدي سيناء: لن نقبل المساس بسيناء.. ونتصدى لمخطط التهجير

قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن القبائل المصرية لم تتأخر عن دعم فلسطين باعتبارها قضية العرب الأولى منذ عام 1948.

جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذي يعقد اليوم تحت عنوان "نصرة غزة من القاهرة".

وأعرب "جهامة" عن إدانة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: "ما يحدث في غزة مواقف صعبة للغاية حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب تشمل قتل الاطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل".

وشدد على رفض مخطط التهجير، كما حذر من التفكير بالمساس بأرض سيناء، والذي لن يقبله الشعب المصري ولا قياداته.