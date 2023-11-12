أبوفيس الثعبان الشرير.. زائر غريب يقترب من الأرض في 2029

في وقتٍ لاحقٍ من هذا العقد، يشهد العالم حدثًا فلكيًا مذهلًا سيكون له تأثير كبير على الفهم البشري للكون ولصخور الفضاء تحديدًا، بحلول عام 2029، سيقترب كويكب ضخم يُعرف باسم "أبوفيس" من كوكب الأرض.

يُعد كويكب أبوفيس أحد الكويكبات القريبة من الأرض التي تم اكتشافها في عام 2004، وهو يحمل هذا الاسم تيمنًا لـ ثعبان شيطاني يمثل الشر والفوضى بالنسبة للميثولوجيا المصرية القديمة.

وفقا لموقع “gadgets360” أبوفيس، كويكب مستطيل الشكل يشبه الفول السوداني، هو كويكب حجري يظن العلماء أنه يتكون من مواد السيليكات إلى جانب الحديد والنيكل.

أعلن «مايكل نولان» نائب الباحث الرئيسي، أن عرض الكويكب يبلغ حوالي (340 مترًا)، ومن المقرر أن يمر على مسافة حوالي (31860 كيلومترًا) من سطح كوكب الأرض في 13 أبريل 2029، ليصبح مرئيًا بالعين المجردة لبضع ساعات.

أبوفيس كويكب يقترب من الأرض

يظل OSIRIS-APEX بالقرب من كويكب أبوفيس لمدة 18 شهرًا ، حيث سيحوم فوق سطحه وحوله مباشرة.

ويعد كويكب أبوفيس من بقايا النظام الشمسي المبكر. حيث لم تتغير معادنه وخواصه الكيميائية منذ أكثر من 4.5 مليار سنة، مما سيساعد العلماء على معرفة أصل وتطور الكويكبات الصخرية بالخارج.

قال نولان: “لن يكون الأمر كارثيًا على مستوى العالم بمعنى الانقراض الجماعي، لكن التأثير سيأتي بالتأكيد ضمن فئة السيئ”.

وأضاف: “هذا الجسم يأتي بسرعة عدة أميال في الثانية إذا اصطدم. وبهذه السرعة، لا يتحرك سواء كان مصنوعًا من الحصى أو الجليد أو الصخور أو أي شيء آخر، إنه مجرد شيء كبير وثقيل يتحرك بسرعة”.