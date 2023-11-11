أستاذ العلاقات الدولية: قمة الرياض ظهير حقيقي للقضية الفلسطينية بعيدًا عن التخاذل الدولي

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على القمة العربية الإسلامية في الرياض، والتي انعقدت بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، موضحا أن قمة “الرياض” تعبر عن ظهير حقيقي خلف القضية الفلسطينية، بعيدًا عن تخاذل المجتمع الدولي.

وقال أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن مصر نجحت في تغيير وجهة نظر العالم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتصدت لسعي المحتل إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف المصري ثابت منذ اللحظة الأولى، وتأكيده ثوابت السياسة الخارجية تجاه هذه القضية.

وأضاف: "هذا الثبات والتأكيد للموقف المصري؛ نجح في تحول وجهة النظر العالمية والغربية، وإثبات أن وجهة النظر المصرية هي الصحيحة".