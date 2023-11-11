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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشرقية .. ضبط 359 كيلو كبده وأسماك غير صالحة للإستهلاك بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بالمرور على المخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، كما توجهت الحملة بالإشتراك مع الطب البيطري للمرور على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم وتم تحرير المحضر رقم ١٠١٥٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب ثلاجات حفظ اللحوم لحيازة عدد ١٠ كراتين كبده غير صالحة للإستهلاك الأدمي بإجمالي ١٤٥ كجم.

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كما تم تحرير المحضر رقم ١٠١٥٤ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع الأسماك لحيازته ١٥٧ كجم جمبري و ٥٧ كجم سمك ماكريل منتهي الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وتم المحضر رقم رقم ١٠١٥٥ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب مطعم لعدم وجود شهادة صحية.

وتم تحرير المحضر رقم ١٠١٥٦ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم التجاريه لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمأكولات والسندوتشات بالمطعم وتم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة تموين العاشر من رمضان أسماك غير صالحة الإجراءات القانونية الحملات التموينية الحملات التموينية والرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدواجن المجمدة

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