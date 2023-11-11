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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم أنه سيساعد في إجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء

صدى البلد

يزعم جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه سيساعد في إجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء، وذلك بعدما طلب من كافة المرضي والطواقم الطبية والنازحين الخروج من المستشفي. 

قال الجيش الإسرائيلي، وفقا لما نشره موقع سكاي نيوز البريطانية،  إنه سيتم إجلاء الأطفال الرضع من مستشفى الشفاء في غزة غدا.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه سيتم تنسيق عملية الإخلاء مع المستشفى.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق إن 39 طفلا رضيعا معرضون لخطر الموت في المستشفى بعد انقطاع الكهرباء ونقص الأكسجين والدواء.

وقالت الوزارة إن طفلان توفيا حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت الأمم المتحدة، من خلال وكيل أمينها العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، بشدة الهجمات الأخيرة على مرافق الرعاية الصحية، مؤكدة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة، وليس طرفا في الحرب

قال غريفيث في تغريدة على أكس: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأعمال الحرب في مرافق الرعاية الصحية، وتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء، وإطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار. هذا أمر غير معقول ومستهجن ويجب أن يتوقف".

شدد مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لوقف مثل هذه الأعمال، وسلط الضوء على العواقب الوخيمة على المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان المدنيين بشكل عام. 

يدعو البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار ويشدد على أهمية اعتبار المستشفيات أماكن للجوء، حيث يمكن للمحتاجين أن يثقوا في أنهم محميون من ويلات الحرب.

وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه العميق إزاء تزايد حوادث العنف التي تستهدف مرافق الرعاية الصحية، وهو انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي. 

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