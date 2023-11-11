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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبلغ عنكم .. غضب خالد سرحان لسبب مثير

خالد سرحان
خالد سرحان

أعلن الفنان خالد سرحان عن إختراق صفحته على الفيسبوك للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم نشر بعض التدوينات ثم حذفها، والعودة مرة أخرى لنشر تعليقات لم ينشرها بنفسه.

 

ومن جانبه أعرب الفنان خالد سرحان في بيان رسمي عن استيائه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية ، مؤكداً أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على السوشيال ميديا الا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء .


وأوضح خالد في بيانه الصحفي أنه سوف يلجأ للمساءلة القانونية لكل من ينقل أخباراً عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثقة ، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات اخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء .

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وحل مؤخرًا أسرة فيلم  أولاد حريم كريم، ضيوفا علي الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر "والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن فيلم حريم كريم وتعليقهم على الإنتقادات الأخيرة.


وقال خالد سرحان خلال حواره بالبرنامج،:" أول حاجة بشوفها النص وبصيت علي الورق في فيلم وعجبني جدا وأتغيرت في الجزء الجديد.

وتابع :" مش بيفرق مع الإنتقادات السلبية وبنظر للأراء الإيجابية وأحاول أستمع ليها، وأتمني عدم التطاول في الإنتقاد سواء نقاد أو جمهور.

 

وبدوره قال مخرج العمل علي إدريس، إنه محظوظ بالتعاون مع هذه الكوكبة من النجوم، مضيفا:" دائما أكون مشاغب خلال التصوير".

الفنان خالد سرحان إختراق صفحة خالد سرحان أبطال أولاد حريم كريم

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