قناة عبرية: معظم الأسرى لدى حماس محتجزون في جنوب غزة وليس شمالها

قالت القناة ال12 العبرية، مساء اليوم السبت، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن معظم الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس محتجزين في جنوب قطاع غزة وليس في شماله.

ووفقا للقناة العبرية فقد تم التوصل إلى هذا التقييم حتى قبل بدء الهجوم البري في شمال قطاع غزة، وذلك لأن معظم الاسرى تم أخذهم من الطرف القريب من مستوطنات في الجزء الجنوبي من القطاع.

وبحسب التقديرات في إسرائيل، ففي معظم الحالات تم نقل الأسرى مباشرة إلى مناطق تقع في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنه تم تشكيل هذا التقييم حتى قبل بدء العملية البرية في شمال قطاع غزة، وهو يتجه نحو المرحلة التالية من الحرب.