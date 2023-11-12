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منوعات

لقن الجميع درسا.. طالب في معهد أمريكي يثور خلال محاضرة لدعم فلسطين

صدى البلد

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وهو يلقي خطابا حماسيا حول الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في منتصف محاضرة في الرياضيات.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، يظهر في مقطع فيديو مدته أكثر من دقيقة ونصف، سأل الطالب، الذي كان يقف في الزاوية اليمنى من الشاشة، المحاضر إذا كان بإمكانه أن يتحدث، ثم سأل الأستاذ: هل يمكنني إنهاء هذا السطر؟

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وبعد أن أكمل مدرس الرياضيات شرحه، قرأ الطالب من الورق، "بينما ترون الإبادة الجماعية المستمرة في غزة في صمت معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - أنا أنضم إلى مئات الطلاب في جميع أنحاء المدينة الذين يخرجون من الفصل. نحن نؤيد تحرير فلسطين ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وإسرائيل والولايات المتحدة”.

ويظهر العلم الفلسطيني، بينما يهتف الطلاب “فلسطين حرة حرة” جنبًا إلى جنب مع زملائهم المتظاهرين، تم تصويره وهو غاضب في مقطع فيديو اتهم فيه أيضًا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وإسرائيل والولايات المتحدة باستمرار الإبادة الجماعية.

على الرغم من ذلك، في X، كتب البروفيسور ريتسيف ليفي، خبير التحليلات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، “اليوم، تم منع طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اليهود والإسرائيليين من حضور الفصل من قبل مجموعة معادية من طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المؤيدين لفلسطين والمناهضين لإسرائيل الذين يطلقون على أنفسهم اسم CAA”.

حدث هذا بعد أن قام طلاب من CAA بمضايقة موظفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مكاتبهم لكونهم يهوديين وقاطعوا الفصول الدراسية في الأسابيع القليلة الماضية. كل هذا حدث دون أي رد واضح من الإدارة.

ومع مرور كل يوم، فإن صمت إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يجعل الطلاب اليهود والإسرائيليين يشعرون بعدم الأمان في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وانتقد الملياردير بيل أكمان معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وشارك المنشور واتهم المؤسسة بالفشل في التعامل مع المتظاهرين.

إسرائيل والولايات المتحدة الإبادة الجماعية التواصل الاجتماعي الحرب المستمرة

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