جيش الاحتلال: 200 ألف فلسطيني نزحوا إلى جنوب غزة في 3 أيام

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن نحو 200 ألف فلسطيني نزحوا من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه خلال 3 أيام.

ويواصل الفلسطينيون النزوح من شمال غزة إلى جنوبه، مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف الأحياء السكنية المزدحمة خلال معاركه مع مقاتلي حركة حماس.

ويشهد شمال قطاع غزة نزوحًا جماعيًا نحو الجنوب هربًا من القتال، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب تجاوز الـ11 ألف شخص.

ومدينة غزة، وسط القطاع، هي محور المعركة الإسرائيلية في مواجهة حماس، ويرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مركز القيادة الرئيسي لحماس يقع داخل مجمع مستشفى الشفاء وتحته، وهو ما تنفيه حماس وموظفو المستشفى قائلين إن جيش الاحتلال يخلق ذريعة لضربها.