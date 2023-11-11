عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: 200 ألف فلسطيني نزحوا إلى جنوب غزة في 3 أيام

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن نحو 200 ألف فلسطيني نزحوا من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه خلال 3 أيام.
ويواصل الفلسطينيون النزوح من شمال غزة إلى جنوبه، مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف الأحياء السكنية المزدحمة خلال معاركه مع مقاتلي حركة حماس.

ويشهد شمال قطاع غزة نزوحًا جماعيًا نحو الجنوب هربًا من القتال، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب تجاوز الـ11 ألف شخص.

ومدينة غزة، وسط القطاع، هي محور المعركة الإسرائيلية في مواجهة حماس، ويرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مركز القيادة الرئيسي لحماس يقع داخل مجمع مستشفى الشفاء وتحته، وهو ما تنفيه حماس وموظفو المستشفى قائلين إن جيش الاحتلال يخلق ذريعة لضربها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي 200 ألف فلسطيني شمالي قطاع غزة الفلسطينيون النزوح قصف الأحياء السكنية حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

ترشيحاتنا

نتنياهو: جيش الاحتلال سيواصل ضرب قطاع غزة بكامل قوته

حذر منه النبي.. شجر الغرقد يختبئ وراءه الإسرائيليون فهل اقتربت الساعة؟

الرئاسة: الموقف المصري السعودي متطابق تجاه أزمة قطاع غزة

جديد وبدل تالف...خطوات استخراج شهادة أداء الخدمة العسكرية أون لاين

نشأت الديهي يكشف تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني لأول مرة

الرئاسة: الدولة المصرية تتصدى لمسئولية دقيقة وصعبة تجاه قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ