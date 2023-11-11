ماجديبورج الألمانى يفوز على فيف كيلسي ويصل لنهائى "سوبر جلوب" لكرة اليد

انتهت منذ قليل المبارة التى جمعت فريقى ماجديبورج الالمانى و فيف كيلسي البولندي في دور نصف النهائي ، لبطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) ، بفوز الفريق الالمانى وتأهله الى المباراة النهائية .



وبفوز ماجديبورج الالمانى فى نصف النهائى ، يضرب موعد ضد مواطنه فوخس برلين فى نهائي كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) .



وجاء فوز الفريق الألماني ماجديبورج على الفريق البولندي فيف كيلسي بنتيجة (28-24) فى المبارة التى جمعتهم على صالة وزارة الرياضة السعودية بالدمام .



وكان فريق فوخس برلين قد وصل إلى الدور النهائي بعد مباراة حاسمة ضد برشلونة والتي انتهت بنتيجة (35-34).



والجدير بالذكر ان النادى الاهلى المصرى ، كان قد خسر من فريق برشلونة ، ويواجه غدا الخليج السعودي في لقاء تحديد المركز الخامس