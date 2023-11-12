عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

صدى البلد

تنظر محكمة جنح عابدين، اليوم محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

بنادق ٱلية | تأجيل محاكمة 6 متهمين في جريمة إزهاق روح بالجيزة

قرار عاجل بشأن 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

وأكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين، وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب

وأرشد المتهم عن مبلغ مالي ضبط بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بنادق ٱلية | تأجيل محاكمة 6 متهمين في جريمة إزهاق روح بالجيزة

قرار عاجل بشأن 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

نشرة الحوادث.. أعدوا له مقبرة.. الإعدام لمتهمين في قضية طبيب الساحل.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

هنبيعه ليك| قرار قضائي ضد أمّ وابنتها في جريمة مأساوية بـ كرداسة

بدء محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع في اللجان الإعلامية | بعد قليل

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل

ترشيحاتنا

أمير هشام: الجنايني يحاول تصفية الأجواء بين فتوح وشيكابالا

لميس الحديدي: أنا ضد عقوبة الحرمان من بطاقة التموين والخبز

استشهاد طفل كل 8 دقائق.. الصحة الفلسطينية تعلن عدد ضحايا عدوان الاحتلال

فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

بسبب حالته الصحية.. إبراهيم فايق يعتذر عن عدم الظهور الليلة في برنامجه

لو مسافر عمرة.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

فيديو

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ