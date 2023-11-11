نشأت الديهي يكشف تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني لأول مرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأول مرة يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية القمة العربية الإسلامية لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك محاولات لإعادة المياه لمجاريها مرة اخرى في العلاقات بين القاهرة وطهران، وربما سارعت الأمور في غزة إلى إعادة العلاقات بين البلدين ، معقبًا: "الرئيس السيسي جلس اليوم مع الرئيس الإيراني بصحبة مدير المخابرات، هذا اللقاء من الأهمية بمكان".



وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي طالب القمة العربية الإسلامية بالعمل على إدانة حركة حماس، لأنها هي من تسببت في ما يحدث في قطاع غزة، معقبًا: "وقاحة ما بعدها وقاحة، شيء لا يتصوره عقل، العقلية الصهيونية مريضة نفسية".



وأشار إلى أن كل 10 دقائق يموت طفل في غزة وفقًا لتصريحات منظمة الصحة العالمية،، متسائلاً : "أين ضمير العالم مما يحدث في فلسطين مات ضمير العامل وشيع إلى مثواه الاخير ، فلنتقبل العزاء في ضمير العزاء، بعد كل هذا العدد من الأطفال ".



ولفت إلى أن هناك 4100 طفل فلسطيني ، معقبًا: "كل يوم يموت 136 فلسطيني ، 136 أم وأب يفقدون أبنائهم يوميًا في الأراضي الفلسطينية ".