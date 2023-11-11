عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: جيش الاحتلال سيواصل ضرب قطاع غزة بكامل قوته

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال سيواصل ضرب غزة بقوته الكاملة، مضيفا أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" فقدت سيطرتها على قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن قوات الاحتلال أتمت حصار غزة، مضيفاً أن عددا من الجنود قتلوا في الاشتباكات مع حماس.

وقال نتنياهو إن السلام والأمن يأتي بعد القضاء على المقاومة الفلسطيينة "حماس"، مؤكدا أن الاحتلال لن يتنازل عن السيطرة الأمنية على غزة بأي حال من الأحوال. 

وأضاف نتنياهو أن جيش الاحتلال سيظل يتحكم أمنيا بقطاع غزة بعد الحرب ، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن مستقبل غزة إلا بعد القضاء على المقاومة.  

بنيامين نتنياهو المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

موضوعات متعلقة

نتنياهو: حذرت حزب الله من الخطأ والدخول في الحرب

وزير الدفاع الإسرائيلي : قوات الاحتلال لن تترك الجبهة الشمالية في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار

المتحدث باسم الاحتلال: شن هجمات في سوريا ردا على إطلاق صواريخ

سوريا تطلق صاروخين على إسرائيل وجيش الاحتلال يرد

المقاومة الفلسطينية: قوات الاحتلال لن تنعم بساعة من الهدوء في غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية

لهذا السبب.. الهلال الأحمر الفلسطيني يوجه النداء العاجل للمجتمع الدولي

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: فيتوريا حر في اختياراته

صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية

مظاهرات حاشدة أمام منزل بايدن دعما لأهل غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ