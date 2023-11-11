نتنياهو: دخول حزب الله في الحرب أكبر خطأ بحياتهم.. وسيحدد مصير لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواتهم تصيب حماس فوق الأرض وتحت الأرض مؤكدًا: مستمرون بهذه القوة حتى الانتصار، ومستعدون ومتأهبون في الجبهة الشمالية.

وحذر نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي تعرضه قناة "القاهرة الإخبارية"، حزب الله، من أن يخطوا خطوة ويدخل الحرب؛ لأن هذا أكبر خطأ في حياتهم، مشيرًا إلى أن دخولهم الحرب؛ سيقرر مصير لبنان.

وتابع، إنهم يعملون يوميًا ضد الإرهاب في لبنان وسوريا والبحر الأحمر، وفي كل مكان يتطلب ذلك.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمخطوفين؛ فإنه يرى الكثير من المنشورات في العالم، ويريد أن يوضح أن إعادة المخطوفين هدفًا أساسيًا للحرب، وهي من أول أولوياتهم، مؤكدًا أنه يلتقي مع أفراد عائلات المخطوفين يوميا، والتقى بهم بالأمس رفقة زوجته، ويرى الألم في عيونهم، ويؤكد لهم أنه سيفعل كل شيء لعودتهم.