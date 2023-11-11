وزير الإعلام الفلسطيني السابق : نتنياهو يعاني خللا نفسيا

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أن بنيامين نتنياهو، يعاني من الخلل ويتحدث بكلام غير منطقي، واصفًا ذلك بـ"الجنون".

وأضاف عمرو، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو، تعود على أن يكون ملك إسرائيل بلا منازع، ولكن الأحداث الجارية خفضت أسهمه داخل إسرائيل.

وأشار عمرو، بأن نتنياهو عليه 4 قضايا كفيلة بإسقاط أي رئيس دولة، الأمر الذي يجعله في مرمي النيران، من اجل إنقاذ نفسه من السجن.

وعلق وزير الإعلام الفلسطيني السابق، علي تصريحات وزير الدفاع الفلسطيني، قائلًا إنه حاول أن يظهر كشاعر، مؤكدًا انه يعاني نفسيًا بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر.