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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشادة بسبب خلافات.. قرار عاجل بشأن عاطل أنهى حياة آخر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابة أودت بحياته.

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البداية..

تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته متأثرًا بإصابته.

وبالفحص تبين قيام عاطل " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة المركز بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته التى أودت بحياته نتيجة مشادة نشبت لخلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اخاذ الإجراءات القانونية.

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