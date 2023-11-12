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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: الفريق دفع ثمن أخطاء كولر في التشكيل أمام الجونة

صدى البلد

قال عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، إن الأهلي دفع ثمن أخطاء المدير الفني السويسري مارسيل كولر، في لقاء الجونة، الذي أقيم أمس، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة دوري النيل.

وأوضح الحديدي، مع الإذاعي رامي علي، فى إذاعة الشباب والرياضة، أن كولر يحاول الوصول إلى التشكيل الأمثل الذي سيكمل به الموسم، ويعتمد عليه في بطولة كأس العالم للأندية، لذلك يجري تغييرات عديدة كل مباراة، وسيكون ذلك على حساب الفريق الذي أضاع 3 نقاط كانت في متناول يديه، حيث اكتفى بنقطة التعادل مع الجونة. 

وقال محلل ملعب اف ام،  إنه لم يشعر بهيبة الأهلي، إلا فى الشوط الثاني بعد مشاركة إمام عاشور، الذى كان من المفروض ان يبدأ اللقاء أو على أقل تقدير مع مطلع الشوط الثاني  مشيرا إلى أن كوكا ادي المطلوب منه لكن كان يجب أن يكون بجواره اليو ديانج أو مروان عطية، وليس كريم نيدفيد العائد من الإصابة كما أخطأ  فى الإبقاء على أنتوني موديست.

وأكد أنه على الكابتن محمود الخطيب، أن يجتمع مع المدير الفني السويسري؛ لتكون هناك وقفة معه، حيث يجب أن يعلم أن التدوير يكون بحدود.

ونوه نجم دفاع الأهلي السابق، بأنه جب على كولر استغلال فترة التوقف، وعمل جلسة مع عدد من اللاعبين الذين تراجع مستواهم، خاصة محمد هاني، وطاهر محمد طاهر، ومروان عطية. 

فيما أشاد الحديدي، بدور علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، الذي أدار المباراة أمام الأهلي بذكاء، حيث أغلق الطريق أمام منطقة الجزاء، كما يحسب له تغيير كريم ممدوح عقب طرد أحمد محمود.

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