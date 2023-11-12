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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق يهاجم كولر بسبب مباراة الجونة

كولر
كولر

قال أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتحمل مسؤولية تعادل الأهلي أمام الجونة في الدوري.


قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة كانت صعبة جدا على الأهلي، وكان هناك تغييرات كثيرة في التشكيل، والأهلي عانى بسبب وسط الملعب" .


وأضاف: "كريم الدبيس كان يجب أن يتواجد كظهير أيسر أمام الجونة وليس خالد عبد الفتاح، وغياب محمد عبد المنعم أيضا ساهم بشكل كبير في تعادل الأهلي".


وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.


ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.

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