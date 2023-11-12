اختبار طبي لعمر جابر .. طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن عمر جابر، لاعب الفريق يُعاني من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية بعد مباراة زد فى بطولة الدوري.

وقال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "عمر جابر سيخضع لاختبار طبي غدا من أجل تحديد موقفه من مباراة أبو سليم الليبي، ومصطفي شلبي سيكون جاهزا لخوض اللقاء من الناحية الطبية".

وعن محمود الونش: "أنهى المرحلة الثانية ويتبقى له فقط المرحلة الأخيرة ومن الممكن أن تنتهي بعد شهر من الآن ويدخل التدريبات بشكل تدريجي".