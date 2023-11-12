بسبب محمد شريف.. نجم الأهلي يفتح النار على موديست

علق أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق على أداء أنتوني موديست لاعب الأهلي خلال مواجهة الجونة في الدوري، أمس السبت.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنتوني موديست يحتاج إلى وقت طويل من أجل الظهور بشكل مميز، تسجيله للهدف جيد، ولكن هناك 3 فرص له ولم يستغلها".

وأضاف: "ماينفعش أسيب محمد شريف وأجيب موديست بالسن ده، وبالمستوى ده، شريف كان هيبقى أحسن منه" .

واختتم: "صلاح محسن ماقدمش ما يكفي مع الأهلي لإثبات نفسه" .

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

و تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.