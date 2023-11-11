حقيقة زيادة وزن سامسون.. وطبيب الزمالك يكشف حالة زيزو

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق، التزم خلال الفترة الماضية بالتدريبات البدنية المكثفة.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "سامسون ملتزم للغاية بالبرنامج الغذائي مع طبيب التغذية، وهو لا يعاني من زيادة في الوزن، ولكنه صاحب كتلة عضلية ضخمة، لذلك هو يظهر وكأنه زائد في الوزن، وأتمنى له التوفيق فى الفترة المقبلة".

وعن زيزو: "كان يعاني من إجهاد فى نهاية لقاء بيراميدز ولكنه سليم من الناحية الطبية".