ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن ما حدث بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة، شيئ مؤسف ولكن سيتم الاطلاع على تقرير المباراة.

وتابع ثروت سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ننتظر تقرير المباراة من أجل تحديد العقوبات حال إن وجدت، وسوف يتم الإعلان عن الأمر عن طريق لجنة المسابقات".

وأضاف ثروت سويلم: "ما حدث بين الجماهير، يجعل هناك حالة حرج من طلب زيادة أعداد الجماهير خلال المباريات، في ظل المساعي التي نرغب في اتخاذها لعودة المشجعين إلى أماكنهم".