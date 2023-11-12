ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن تصريحاته بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري بالنسخة الأولى من نظامه الجديد “اتفهمت غلط”.



وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: تصريحاتي بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري اتفهمت غلط، وقولت كان يجب أن يخص الاتحاد المصري، وكان لا بد من وجود قرار رسمي من الجبلاية أمام الجميع بحرمان الفريق من المشاركة لمدة عام أو عامين ولكن لم يحدث وبالتالي أكدت أن هناك مبرر لمسؤولي الزمالك للتحدث حول عودته".

واختتم: “الشركة الراعية واتحاد الكرة ومجلس أبو ظبي والرابطة لهم قرار بكل تأكيد في مشاركة الزمالك من عدمه، ولكن لم يحدث وتم التناقش حول هذا الأمر مطلقًا حتى الآن”.