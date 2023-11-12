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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سعودي: مصر ستكون سادس أكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

أكد عيد العيد، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتسهيلات، أن المملكة العربية السعودية لم تنس القارة الأفريقية وقدمت مساعدات للعشرات منها خلال السنوات الماضية.

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وقال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن العلاقات التجارية بين القارة الأفريقية والدول العربية منذ فترات بعيدة ولا يفرق بينهما سوى البحر الأحمر.

 

وأوضح أن التوجه داخل السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 أن يكون لها شراكة مع الدول المختلفة ومنها الدول الأفريقية التي تمتلك ميزة نسبية وهي أن 70 % من أراضيها صالحة للزراعة وهي دولة مهمة في الأمن الغذائي.

 

وأردف أن المملكة العربية قدمت 50 مليار دولار للدول الأفريقية للتحول نحو الطاقة النظيفة حيث إن العديد من الدول الأفريقية لا زالت تعتمد الطهي على الحطب وهو ما يتسبب في وفاة الكثيرين منهم بسبب استنشاق الغازات الضارة.

 

واستطرد: تسعى المملكة العربية السعودية إلى مساعدة الدول الأفريقية من خلال كونها عضوا فاعلا في المؤسسات المالية الدولية، حيث إنها فرضت وجود الاتحاد الأفريقي في قمة العشرين .

 

كما أكد عيد العيد، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتسهيلات،  أن مصر خلال الفترة القادمة ستكون سادس أكبر اقتصاد في العالم.

مصر السعودية اخبار التوك شو الاقتصاد العالم

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