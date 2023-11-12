مفاجأة.. عبد الشافي ومحمود علاء شاركا في مباراة بيراميدز رغم الإصابة

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الكروي الأول، اشتكي من الإصابة قبل مباراة بيراميدز فقط بـ 48 ساعة ، وأصر على المشاركة فى اللقاء بسبب النقص العددي للفريق وكان مصابا خلال التدريب قبل الأخير ولكننا تحدثنا معه وطلب مساعدة الفريق".

وعن عبد الله جمعة: "اللاعب يخضع لبرنامج غذائي مُكثف فى الفترة الحالية وأصبح جاهزا من الناحية الطبية".

وأضاف : أن الجهاز الفني كان يمر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة وخاصة قبل مباراة بيراميدز بسبب الإصابات.

وقال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "أشكر محمود علاء بسبب تحامله على نفسه وأصر على المشاركة فى مباراة بيراميدز رغم إصابته فى التمرين الأخير، وخضع لـ 4 جلسات علاج طبيعي فى المعسكر".

وأضاف: محمود علاء يُعاني من الإصابة فى العضلة الخلفية ويخضع حاليا لبرنامج علاج طبيعي قبل العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية".