الأسماء المعروضة مرفوضة.. آخر أخبار مدرب الزمالك المحتمل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يتلقى ترشيحات لأسماء مدربين من جانب بعض الوكلاء لتولي تدريب الفريق، ولكن النادي يبحث عن اسم عالمي، وبالتالي يتم رفض كل الأسماء المعروضة.



وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لا توجد أي مفاوضات حتى الآن مع أي مدرب، ولكن هناك مدارس يتم التوجه إليه، ولن يتم الإعلان عن المدرب في اجتماع النادي يوم الإثنين المقبل كما يتم ترديده من جانب البعض".



وكان قد حقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 فى اللقاء الذى جمعهما الأربعاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.