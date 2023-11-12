عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأسماء المعروضة مرفوضة.. آخر أخبار مدرب الزمالك المحتمل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يتلقى ترشيحات لأسماء مدربين من جانب بعض الوكلاء لتولي تدريب الفريق، ولكن النادي يبحث عن اسم عالمي، وبالتالي يتم رفض كل الأسماء المعروضة.


وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لا توجد أي مفاوضات حتى الآن مع أي مدرب، ولكن هناك مدارس يتم التوجه إليه، ولن يتم الإعلان عن المدرب في اجتماع النادي يوم الإثنين المقبل كما يتم ترديده من جانب البعض".


وكان قد حقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 فى اللقاء الذى جمعهما الأربعاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

ترشيحاتنا

أطباء بلا حدود: القصف في محيط مستشفى الشفاء مستمر

لو مسافر عمرة.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الأسماء المعروضة مرفوضة.. آخر أخبار مدرب الزمالك المحتمل

سعر عيار 21 اليوم الأحد 12-11-2023

أسئلة المشركين في القرآن.. اعرف الحكمة من الإجابة عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

فيديو

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ