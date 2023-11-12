صحفي فلسطيني: مقاتلو المقاومة اخترقوا هواتف جنود الاحتلال الإسرائيلي

قال محمد جمال أبو خضير نائب رئيس تحرير صحيفة القدس، إن الشعب الفلسطيني صامد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف محمد جمال أبو خضير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الشعب الفلسطيني لن يترك قطاع غزة ويرفض التهجير، وهناك قناعة تامة بأن البقاء في الأرض هو الأساس".

وتابع محمد جمال أبو خضير: "تم التوصل إلى عدة سيناريوهات داخل إسرائيل عن كواليس ما حدث يوم 7 أكتوبر ومنها عدم تواجد الجنود الإسرائيليين في مواقعهم آنذاك".

واستطرد: "مقاتلو المقاومة اخترقوا هواتف بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي وحصلوا على معلومات عن أماكن تواجدهم".