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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي فلسطيني: مقاتلو المقاومة اخترقوا هواتف جنود الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

قال محمد جمال أبو خضير نائب رئيس تحرير صحيفة القدس، إن الشعب الفلسطيني صامد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

 

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 وأضاف محمد جمال أبو خضير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الشعب الفلسطيني لن يترك قطاع غزة ويرفض التهجير، وهناك قناعة تامة بأن البقاء في الأرض هو الأساس".

 

وتابع محمد جمال أبو خضير: "تم التوصل إلى عدة سيناريوهات داخل إسرائيل عن كواليس ما حدث يوم 7 أكتوبر ومنها عدم تواجد الجنود الإسرائيليين في مواقعهم آنذاك".

 

واستطرد: "مقاتلو المقاومة اخترقوا هواتف بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي وحصلوا على معلومات عن أماكن تواجدهم".

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