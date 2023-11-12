مساعد وزير الخارجية الأسبق: أحداث غزة أثبتت أكاذيب منظمات حقوق الإنسان

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية عادت للعالم وأحداث غزة أثبتت أكاذيب منظمات حقوق الإنسان.

وأضاف محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض تعبر عن تلاحم عربي إسلامي تجاه القضية الفلسطينية".

وأشار السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى "كل شوارع أوروبا ومئات الآلاف في الساحات الأوروبية تدعم الموقف العربي تجاه غزة"، موضحا أن "القمة العربية الإسلامية تعبير عن تلاحم الرؤية العربية الإسلامية لنصرة شعب غزة".