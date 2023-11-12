خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الجونة الملغي في مرمى الأهلي

حسم محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، الجدل حول صحة هدف الجونة الملغى في شباك الأهلي، بالمباراة التي جرت مساء اليوم السبت بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن قرار حكم الفار بعدم صحة هدف الجونة الملغى في الأهلي، كان صحيحا خاصة وأن الكرة لمست يد اللاعب قبل أن تسكن شباك محمد الشناوي.

كما أوضح عبدالفتاح، إن حكم اللقاء كان قراره قاسيا بطرد لاعب الجونة، أحمد محمود، مشيرا إلى صحة حصوله على البطاقة الصفراء الأولى، ولكن البطاقة الثانية لم تكن مستحقة نظرا لعدم وجود تلامس بين اللاعب وبين نظيره بالأهلي.