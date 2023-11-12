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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث: كلمة السيسي بالقمة العربية الإسلامية حملت رسائل مهمة للمجتمع الدولي

السيسي
السيسي

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وجهت مجموعة من الرسائل الكاشفة للمجتمع الدولي.

 

وأضاف محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى": "كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وضعت المجتمع الدولي بأسره أمام بمسؤولياته بضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكب في قطاع غزة من جانب قوات الاحتلال".

 

وأردف محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس السيسي أشار في كلمته إلى أن استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر ربما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
 

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