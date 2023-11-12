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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: كولر بيحب ويكره.. وموديست مش جاهز

موديست
موديست

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم سوبر.


قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي محتاج مهاجم سوبر وتقيل، لكن موديست مش جاهز على الإطلاق" .


واختتم: "محمد شريف هداف الأهلي 3 سنين، وهداف مباريات القمة، وشكل كدة كولر بيحب ويكره" .

 

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.


ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.

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