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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحاجي كامارا نجم سيراليون : مستعدون لمنتخب مصر وصلاح ومصطفى محمد الأفضل

صدى البلد

قال الحاجي كامارا نجم منتخب سيراليون والمحترف بصفوف فريق راندرس الدنماركي إن منتخب مصر احد افضل المنتخبات في إفريقيا.

 مضيفا : "مصر اسم كبير حول العالم كدولة لكن هناك منتخبات أخرى قوية معنا في نفس المجموعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

 

وقال كامارا خلال مداخلة عبر زووم مع كريم رمزي في برنامج "رقم ١٠" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري : "نفكر في مواجهة اثيوبيا في الجولة الأولى بالتصفيات ثم نركز على مواجهة مصر ونحن نتطلع لتقديم أداء جيد في تصفيات كأس العالم".

 

وتابع لاعب سيراليون: "في كرة القدم كل شئ يمكن أن يحدث، سنركز في كل مباراة على حدة ، وسنرغب في حصد الثلاث نقاط في أول مباراة وكل شئ وارد في مواجهة مصر ".. مشيرا: " فريقنا استعد جيدا قبل انطلاق مشوارنا في تصفيات المونديال، وسيراليون لم تكن سيئة في تصفيات امم افريقيا لكن كافة منتخبات افريقيا تطورت ".

 

كما ألمح: " نريد ان نقدم افضل ما لدينا في مباريات المجموعة".. موضحا: "مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي هو مهاجم رائع واحد افضل لاعبي منتخب مصر بعد محمد صلاح ، وكل لاعبي منتخب مصر جيدين".

 

واختتم الحاجي كامارا تصريحاته بالقول: "عصام الحضري اسطورة حراسة المرمى في أفريقيا ولعبت معه حينما كنت محترفا مع نادي التعاون السعودي ، كما لعبت أيضا في مواجهة مصطفى محمد حينما كان لاعبا في جالطة سراي التركى".

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