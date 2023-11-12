قمة الرياض العربية الإسلامية تؤكد على أهمية كسر حصار غزة وتحرك دولي لوقف الحرب ونتنياهو يؤكد: لن أتنازل عن السيطرة الأمنية على غزة تحت أي ظرف .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسى وأردوغان يتوافقان بشأن الوقف الفورى للعمليات العسكرية فى غزة

فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إسرائيلية

الجيش الأردني يعلن عملية إنزال جوية ثانية لمساعدات طبية في غزة

أوستن لنظيره الإسرائيلي: يجب احتواء الصراع في غزة وتجنّب التصعيد الإقليمي

إسرائيل تعلن سقوط 42 جنديًا منذ بدء الهجوم البري على غزة

كتائب القسام: تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الوطن" اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الحثيثة على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية،



وأضافت أن الرئيسين توافق بشأن ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، وذلك للحيلولة دون المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع، مع استمرار الدور المصري الجوهري في إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، وتضافر الجهود الدولية للدفع نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في القمة المشتركة غير العادية في الرياض، أدانوا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها "الاحتلال الاستعماري" في الضفة الغربية، مطالبين بالوقف الفوري للحرب.

كما طالبوا أيضًا، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي، ويكبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي، وكذلك قرار آخر بإدانة قصف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمياه والطعام والوقود وقطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت. وحمل القادة، حسبما ورد في البيان الختامي للقمة، إسرائيل، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه. وأدان البيان، العدوان الإسرائيلي على غزة، وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشدداً على رفض توصيف حرب إسرائيل على غزة باعتبارها "دفاعاً عن النفس" وكذلك رفض تبريرها تحت أي ذريعة.

وأشارت "القبس" إلى أن فصائل عراقية مسلحة أعلنت، الأحد، إنها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة" رداً على استهداف المدنيين في غزة.

وذكرت "الجريدة" أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أنزلت، السبت، مساعدات طبية عاجلة "للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني" بتوجيهات ملكية، فيما قال الجيش الأردني إن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الإمارات وقطر "لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى، وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة". وأكد أن المستشفى مستمر في عمله "رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

وقالت "الأنباء" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع. وقال ردًا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، "ينبغي أن يكون هناك شيء آخر"، مضيفا "لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل".

وقالت "الوطن" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، شدد خلاله على "ضرورة احتواء الصراع في غزة وتجنب التصعيد الإقليمي"، مشيرةً إلى أن أوستن أكد مجددًا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، و"أهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية في غزة".

وذكرت "الراي" أن الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط 5 من جنوده في المعارك التي وقعت في غزة الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد جنوده الذين لقوا حتفهم منذ بدء الهجوم البري على القطاع إلى 42.

ونقلت "القبس" عن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "أبو عبيدة" قوله إن مقاتلي الحركة دمروا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان البري، منها أكثر من 25 آلية خلال لـ48 ساعة الأخيرة.

وأضاف في كلمة صوتية: "ما يحدث في غزة اليوم على الأرض في العدوان البري، هو أن الآلة العسكرية الصهيونية الأميركية تقوم بالدك والتدمير التدريجي أمامها"، مشيراً إلى أن "الدبابات التي تتقدم فوق الدمار تواجه بمقاومة عنيفة تجبر الاحتلال على مسارات التقدم".

