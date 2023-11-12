حسن مصطفى : جوزيه رفض إيقافي.. وكهربا بيحب اللقطة

انتقد حسن مصطفى، نجم الأهلي والزمالك الأسبق عد من لاعبي الفارس الأحمر، وذلك بسبب النتائج المتراجعة للفريق بالموسم الحالي.



وقال حسن مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" هناك تراجع كبير في مستوى عدد من اللاعبين، ومحمود كهربا "بيحب اللقطة" وليس دوره توجيه اللاعبين".

وواصل :" انطلاقة افشة في الموسم الحالي هى الأفضل وهناك تراجع كبير في مستوى مروان عطية، عن الموسم الماضي، وإمام عاشور مطالب بتطوير مستواه حتى ترضى عنه جماهير الأهلي".

وشدد حسن مصطفى: " مدير الكرة يحظى بمكانة كبيرة في الأهلي، وجوزيه رفض قرار ثابت البطل بإيقافي وقرر تغريمي للحاجة الفنية لي".