كاتب صحفي: العدوان الإسرائيلي على غزة حرك العديد من الدول العربية

استعرض الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رؤية مصر تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر منفتحة على كافة الأطراف، وذلك يأتي استكمالا إلى جهدها الكبير منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة.

وأوضح "القصاص"، خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة " النهار" من تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الدولة المصرية لا تتحرك من فراغ، ولكن من امتلاكها للقوة، وأنها لا تنجرف إلى الصراعات لكنها تعمل على إطفائها وتندفع إلى مسارات سياسية.

وأشار "القصاص"، إلى أن التجمع العربي والإسلامي بقمة الرياض غاية في الأهمية، مؤكدا أن الدولة المصرية قوية وقادرة على حماية الأمن القومي.

ونوه، بأن العدوان الإسرائيلي حرك العديد من الدول العربية وجميعها قامت بدور أو بآخر تجاه هذا العدوان، لافتا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح بأي وقت، وموقفها واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية.

الإدارات الأمريكية منحازة للكيان الصهيوني

وتابع: "دائما الإدارات الأمريكية منحازة للكيان الصهيوني وتقدم له جميع سبل الدعم".