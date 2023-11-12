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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة أصبح خطيراً للغاية.. والاحتلال يستهدف المدنيين بالقناصة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن تفاصيل الأوضاع الصحية في قطاع خلال الأيام الماضية.

وقال " القدرة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار "، عبر فضائية" النهار "، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن الوزارات في غزة أصبحت فاقدة لكل القدرات اللوجستية.

وأضاف " المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية"، أن الوقت الحالي لم يعد من الممكن تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات عن الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح " الدكتور أشرف القدرة، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحصار كامل من كافة الجهات بالإضافة الي منع كل الوسائل الممكنة من الوصول إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال وضع قناصة في أماكن متعددة حول المستشفيات لاستهداف المدنيين.

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