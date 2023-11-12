تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل العيش البورى تكا بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

مقادير الخبز البوري

1 كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة دقيق سميد

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة سكر

3 ملعقة كبيرة حبة البركة

3 ملعقة كبيرة سمسم

ماء للعجن

1 كوب زيت للقلي



طريقة الخبز البوري

احضري وعاء وضعي الدقيق، الملح، الكركم، السكر ودقيق السميد واعجنيهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة ودعيها ترتاح قليلاً.

قطّعيها إلى كور ثم أحضري لوح مرشوش بالدقيق خفيف، افردي كل قطعة بالنشابة ثم كرري العملية إلى أن ينتهي العجين ثم رشّي فوق العجين القليل من حبة البركة والسمسم.

احضري مقلاة وضعيها على النار وضعي الزيت وسخّنيه جيداً، ثم قلّي قطع الخبز وقلّبيها على الوجهين ثم قدّميه