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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي: مصر منفتحة مع كل الأطراف في القضية الفلسطينية

الكاتب الصحفي أكرم
الكاتب الصحفي أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن مصر منفتحة مع كل الأطراف في ملف القضية الفلسطينية، وهي وسيلة للاتصال والتواصل في نفس الوقت.


وأضاف القصاص خلال برنامج "آخر النهار"، عبر فضائية، "النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن مصر لها دور كبير في القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة وذلك منذ أحداث الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية متابعة لكل الملفات الهامة على الساحة السياسية وأن هناك اتصالات أمنية وسياسية ودبلوماسية بشأن الموقف في قطاع غزة في محاولة لوقف إطلاق النار.

وشدد على أن الرئيس السيسي كان يتحدث الفترة الماضية عن أهمية موقف عربية تنطلق من الفعل ولا تنتظر رد العفل، لافتا الي أن الدول الكبرى مشغولة بمنافسها وصراعتها والنظام الدولي مختل تماما ومزدوج.

وأردف، أن تجمع الموقف العربي في قمة الرياض ورفضه لتصفية القضية الفلسطينية ويرفض تهجير التهجير القصري للفلسطينيين، يؤكد علي أهمية السلام في المنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الرئيسي الأول في العدوان على قطاع غزة لها مصالح متقاطعة ولها علاقات استراتيجية لا تمنع من الاختلاف.

وأشار إلى أن مصر رفضت فكرة تهجير الشعب الفلسطيني لأرضي سيناء والإضرار بالأمن القومي المصري، مضيفا أن مصر تتحرك في القضية الفلسطينية من دورها القوي في المنطقة ولا تنجرف إلى صراعات، والجهد المصري في المنطقة واضح كالشمس.

وحول القمة العربية الإسلامية الرياض أشار القصاص، إلى أن قمة الرياض نتاج لقمة القاهرة للسلام التي عقدتها الدولة المصرية للحديث عن الأوضاع في قطاع غزة.

واختتم أن الدولة المصرية قوية قادرة ولكن ولا تهدد ولا تعتدي ولا تتدخل ولكن قادرة على حماية أمنها القومي في كل وقت.

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