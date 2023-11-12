دولة أوروبية تتوقع موجة برد مميتة الأسبوع المقبل

تستعد المملكة المتحدة لطقس عاصف مع اقتراب شهر نوفمبر من نهايته، وتوقع بعض المتنبئين أنها قد تشهد تساقط الثلوج في وقت مبكر من الأسبوع المقبل مع موجة برد من المقرر أن تجتاح جميع أنحاء البلاد.

وطُلب من البريطانيين الاستعداد لموجة البرد مع اقترابنا من النصف الثاني من شهر نوفمبر، حيث من المقرر أن تشعر بعض المناطق بالوطأة الكاملة لفصل الشتاء البريطاني، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ومع ذلك، حذر مكتب الأرصاد الجوية من أنه عندما يقترب شهر ديسمبر، يجب أن نتوقع هطول أمطار غزيرة، حيث سيواجه أولئك الذين يعيشون في أقصى الغرب أسوأ ما في 'الأمطار الغزيرة'.

وكتبوا في قسم التوقعات الطويلة لأواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر: 'غالبًا ما يكون هذا أحد أكثر الأوقات رطوبة في العام، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا لن يستمر على هذا النحو، خاصة في المناطق الغربية.' من المتوقع أن يرى البريطانيون لمحة عما سيأتي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يأخذ الطقس منعطفًا نحو الأسوأ، حيث من المقرر أن يجتاح الطقس الرطب والرياح الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد.

وتوقع المتنبئ بالطقس في Exacta جيمس مادن أن يأتي أقسى طقس شتوي في وقت مبكر من نهاية هذا الشهر ويستمر حتى العام الجديد.

وقال: 'تبدو الظروف مواتية للغاية لحدوث عدد من الانفجارات الشتوية القوية طوال شهر يناير وحتى فبراير، ويمكن أن تكون طويلة جدًا بطبيعتها، ولمدة أسبوع أو أسبوعين على الأقل في كل مرة'.